В Люксембурзі заявили, що війська НАТО в Україні означають війну

Перш за все Київ наразі потребує підтримки у зброї, переконаний Люксембург.
Люксембург виступає проти відправлення військових НАТО до України. Адже це ескалаційний крок.
Про це заявив міністр закордонних справ Люксембургу Ксавʼє Беттель у Брюсселі, повідомляє "ЄП".
"Війська на землі означають війну, і нам потрібно про це памʼятати", відповів він на запитання про можливість розгортання військ НАТО в Україні "для забезпечення можливого миру"
Беттель скептично висловився і щодо країн, які нібито готові до цього кроку. З його слів, "хто пояснюватиме це власній країні, коли настане час".
З його слів, наразі Київ наразі потребує підтримки у зброї. Політик висловив сподівання, що ця допомога не зменшиться з приходом Дональда Трампа до влади у США.
"Якщо Трамп скаже: "Ось мій план, я припиняю давати гроші", то один за одним інші зроблять так само, і тоді це насправді станеться. Ми підведемо Україну, і це буде жахливо. Вони воюють за нас, не слід про це забувати. Та я не вважаю, що ми готові відправляти туди людей", – додав Беттель.
Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв "знакові події щодо війни і миру" в Україні на час головування його країни в Раді Європейського Союзу.
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