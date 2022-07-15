"В Маріуполі покращилася екологічна ситуація": які дезінформації просувала російська пропаганда 14 липня

Потягом 14 липня 2022 окупанти поширили низку дезінформацій.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Зокрема,
- колаборант-«керівник» тимчасово окупованого Маріуполя К.іващенко заявив: «екологічна ситуація в Маріуполі покращилася останнім часом, оскільки в місті на цей час не працюють металургійні підприємства, всі розмови українських ЗМІ про катастрофу – вигадки».
- Наступна дезінформація: МО РФ з посиланням на свідчення полонених військовослужбовців ЗСУ повідомили, що «велика кількість мобілізованих українських громадян мають обмеження щодо здоров’я, але у військкоматах їх змушують підписувати відмову від проходження спеціальної медичної комісії».
- Також ЗМІ Росії з посиланням на Міноборони РФ повідомили: «200 бойовиків формування «Кракен» відмовилися виконувати наказ командування про висунення в район м.Краматорськ. Бойовики заявили про «перехід» до харківської міської тероборони, а під час бійки з командирами і перестрілки, що почалася, було вбито шестеро осіб».
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