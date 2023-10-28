В машині кортежу Дуди знайшли GPS-локатор: у Польщі говорять про можливий "російський слід"

Спецслужби ведуть розслідування через знахідку GPS-локатора в автомобілі президента Республіки Польща виявила в аеропорту Катовіце.

Про це пише «Rzeczpospolita».

«Співробітники Держохорони цього літа виявили, що в одному з автомобілів канцелярії президента був встановлений локатор невідомого походження. Це пристрій, який дозволяє відстежувати положення автомобіля в реальному часі», – написав портал TVN24.

Журналісти повідомили, що "автомобіль міг їздити з цим пристроєм кілька місяців і за цей час його часто включали до кортежу президента, в тому числі під час його поїздок в Україну", - сказав інформатор порталу.

За інформацією ЗМІ, пристрій виявила не Служба державної охорони, а співробітники прикордонної служби в аеропорту Катовіце-Пижовіце, які перевірили автомобіль. Тому наприкінці червня в Сілезькому відділі боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури в Катовіце було розпочато розслідування з цього приводу.

«Інформацію про провадження, що тривають, ми не розголошуємо в інтересах провадження», – лаконічно повідомляють у пресслужбі Нацпрокуратури. Тому невідомо, чому було розпочато розслідування. За даними ЗМІ, йдеться про незаконне отримання інформації.

Журналістам вдалося встановити, що насправді слід веде на Схід, а останній візит глави держави в Україну відбувся 28 червня. Як повідомляється на сайті канцелярії президента, «візит до столиці України та переговори з президентом Володимиром Зеленським пов’язані зі святкуванням в Україні Дня Конституції, а також консультаціями щодо поточної діяльності на фронті, у тому числі щодо загрози нападу Росії на Запорізьку атомну електростанцію. Також обговорювалась тема підготовки до липневого саміту НАТО у Вільнюсі».

«У Держслужбі охорони помилилася, бо не вони виявили пристрій. З іншого боку, автомобілі, які їдуть у колоні під захистом, паркуються в канцелярії президента чи прем’єр-міністра для зручності цих людей, а про безпеку ніхто не думає і не говорить, – розповів журналістам один з офіцерів.

«Водночас згідно з процедурами, усі автомобілі, які їдуть із президентом у кортежі, мають перевіряти на наявність піротехніки до та після виїзду. Огляд автомобілів і охорона найважливіших людей в країні – це примара», – додав офіцер.

Зауважимо, що GPS-локатор не тільки показує маршрут автомобіля, він також дозволяє знайти точку і, наприклад, атакувати її за допомогою дрона.

«Якщо у розслідуванні підтверджується «східний слід», це означає, що її встановили, наприклад, росіяни та їхні служби. Якби це було правдою, у нас була б надзвичайно небезпечна ситуація» - розповів ЗМІ офіцер, який пов’язаний зі службами.

Також багаторічний співробітник канцелярії президента РП пригадує, що кілька років тому в автомобілях канцелярії, якими перевозили нижчих службовців, встановили локатори – зокрема просто в автобусах.

«Мова йшла про економію коштів і контроль за використанням автомобілів лише в службових цілях. Може, в цьому випадку правда виявиться банальною і знайдений локатор – не що інше, як нерозібраний прилад багаторічної давності? – зазначив чиновник.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.