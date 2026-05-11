В майбутньому уряді Мадяра зробили неоднозначну заяву про стосунки з Кремлем: що відомо

У Будапешті заговорили про партнерство з Москвою, незважаючи на загрози для Угорщини та Європи.

Петер Мадяр. / © Associated Press

Угорщина прагне рівноправних та прозорих відносин з Російською Федерацією попри те, що її політика створює виклики і загрози.

Про це заявила майбутня міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан під час засідання парламентського комітету, повідомили Reuters та HVG.

З її слів, у нинішній геополітичній ситуації «політика Росії створює загрозу безпеці для Угорщини та Європи».

«Росія залишиться партнером, але відносини не можуть ґрунтуватися на односторонній залежності», — висловилася Орбан.

Представниця партії «Тиса» також наголосила на тому, що країна-агресорка створює виклик у сучасній зовнішній політиці. Водночас вона не однозначно висловилася щодо санкцій проти Кремля та їхньої підтримки Будапештом.

Орбан пояснила, що країна відкидає будь-які кроки, що шкодять угорським інтересам. Водночас, зважаючи на інтереси інших країн, не в Будапешті не будуть перешкоджати жодним санкціям.

Нагадаємо, після перемоги на виборах опозиційної угорської партії «Тиса» у Кремлі відхрестилися від тодішнього прем’єра Віктора Орбана. Мовляв, він не був союзником Росії в Євросоюзі, а був лише «союзником угорського народу».

Водночас речник «фюрера» Дмитро Пєсков висловив сподівання, що прем’єр Петер Мадяр «піде на діалог з Кремлем» — як це робив його попередник Орбан.

