В мера Очакова знайшли квартиру в Іспанії і незадекларовані мільйонні статки – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснило повні перевірки декларацій за 2021 та 2022 роки, поданих мером Очакова (Миколаївська область - ред.) – за результатами перевірок було виявлено ознаки незаконного збагачення на суму понад 12 млн грн та ознаки декларування недостовірних відомостей на суму понад 3 млн грн. НАЗК не вказує прізвище посадовця, однак мова йде про Сергія Бичкова.

Про це пише пресслужба НАЗК.

Зокрема, встановлено, що під час війни 2022 року посадовець разом із дружиною набули у власність квартиру в Іспанії площею 122,31 кв. м вартістю понад 5 млн грн.

Крім того, він отримав, нібито від матері, подарунки у вигляді готівки на понад 12 млн грн. Подаровані кошти значно перевищують законні доходи матері, які від 1998 року становили всього трохи більше 580 тис. грн.

"Доходи міського голови Очакова та його дружини із підтверджених джерел також не давали змоги придбати квартиру в Іспанії за рахунок власних коштів. Більше того, посадовець у декларації, серед іншого, зазначив про збільшення у звітному періоді грошових активів на 2 млн грн, законність джерел походження яких не підтвердив під час перевірки", - йдеться у повідомленні.

Під час повної перевірки декларацій встановлено також, що дружина мера отримала на свій банківський рахунок понад 300 тис. грн від фізичної особи-підприємця, який неодноразово виконував роботи та надавав послуги для Очаківської міської ради.

Також він повідомив, що ці кошти були отримані, нібито, на придбання автомобіля для Очаківської міської ради. Ці твердження спростовані під час перевірки. Зазначені кошти дружина витратила на власні потреби, зокрема на придбання одягу.

За результатами встановлених фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та направило їх до Національної поліції України.

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