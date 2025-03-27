В Мережу витекли конфіденційні дані радників Трампа: що відомо

Номери телефонів, паролі та секретні чати радників Трампа опинилися в Мережі.

Конфіденційні контактні дані високопосадовців адміністрації президента США Дональда Трампа, включаючи номери телефонів, електронні адреси та навіть паролі, з'явилися в Мережі.

Про це повідомило видання Der Spiegel.

Відомо, що витекли дані — радника з національної безпеки Майка Волтца, директора національної розвідки Тулсі Габбарда та міністра оборони Піта Гегсета.

Дані були знайдені за допомогою комерційних пошукових систем та витоків із зламаних баз даних. Більшість інформації досі активна: номери прив’язані до профілів у Signal, WhatsApp, LinkedIn та Instagram. Це створює серйозні ризики, оскільки ворожі спецслужби можуть використовувати ці дані для фішингу, шпигунського ПЗ або навіть проникнення в закриті чати.

Як дані потрапили в мережу?

Номер Гегсета знайшли через комерційну базу даних, а його email і паролі — у 20+ витоках.

Профіль Волтца містив паролі до Microsoft Teams та LinkedIn.

Дані Габбард на WikiLeaks та Reddit.

Експерт з кібербезпеки Дональд Ортманн попереджає: такі витоки відкривають шлях для фішингу, шантажу та навіть deepfake-атак.

DER SPIEGEL не опублікував конкретні дані та очікує коментарів від офіційних осіб. Поки що жодної реакції немає.

Нагадаємо, міністр оборони США спростував витік секретних даних з урядового чату.

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