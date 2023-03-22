В МЗС Австрії заявили, що Росія завжди залишатиметься важливою для Європи

В австрійському МЗС заявили, що Достоєвський та Чайковський лишатимуться частиною європейської культури, подобається це європейцям, чи ні.

Голова Міністерства закордонних справ Австрії Александр Шелленберг вважає, що Росія зажди лишатиметься важливою для країн Європи, додавши, що якщо хтось думає інакше, то вводить в оману.

Про це повідомляє видання Reuters.

"Думати, що Росії більше не буде і ми можемо роз’єднатися в усіх сферах, — це омана", — сказав Шелленберг.

Він заявив, що Австрія послабить свої звʼязки з Росією, але це не станеться миттєво.

Він зазначив, що Достоєвський та Чайковський лишатимуться частиною європейської культури, подобається це європейцям, чи ні.

"Вона й надалі залишатиметься нашим найбільшим сусідом. Вона залишатиметься другою за величиною ядерною державою у світі", – сказав Шелленберг.

Такий коментар Шелленберг зробив після початку розслідування проти банку Raiffeisen санкційним органом США. У США вирішили посилити контроль над австрійським банком через його звʼязки з російським бізнесом.

Різку критику викликало те, що австрійський банк надав російським військовим, які воюють проти України, схему канікул з виплати кредиту.

"Давайте по-чесному. 91% західних компаній все ще знаходяться в Росії і роблять те, що розумно: чекають, стримують, обмежуються", – сказав міністр. Він додав, що серед цих компаній також є Bank of America.

Крім того, Шелленберг виступив проти введення нових санкцій проти Росії, а порадив зосередитись на посиленні чинних.

"Це дуже тупа зброя. У нас були масштабні пакети санкцій. Дайте їм час попрацювати", – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що австрійський міністр закордонних справ Александер Шалленберг вважає, що наразі досягнуті не всі рівні ескалації у війні Росії проти України. Адже президент-диктатор РФ Володимир Путін далі розмахує ядерним кийком.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський розмовляв із канцлером Австрії Негаммером про створення спецтрибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави.

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