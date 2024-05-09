В МЗС Британії розкрили, який урок Захід так і не засвоїв після вторгнення Росії до України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон попереджає, що Захід не засвоїв урок російського вторгнення в Україну і має бути жорсткішим.

Про це пише британська газета The Guardian.

Кемерон переконаний, що авторитарні противники лише підстьобнуть Захід, якщо він проявить нерішучість або обережність. Очліьник МЗС Британії каже, що Захід вже втягнутий у битву, в якій "ми всі повинні довести, що наші супротивники помиляються".

У своїй першій програмній промові на посаді міністра закордонних справ за межами парламенту і після бурхливих шести місяців на цій посаді Кемерон стверджуватиме, що недостатньо союзників прийняли виклик більш жорсткого світу - збільшили витрати на оборону, протистоять іранським маріонетковим силам або відстоюють права жінок в ісламському світі.

Він скаже: "Ми повинні бути більш жорсткими для більш жорсткого світу. Якщо незаконне вторгнення Путіна чогось і навчило нас, так це того, що якщо ми робимо занадто мало і занадто пізно, то це лише провокує агресора. На цій посаді я бачу занадто багато прикладів того, що цей урок не був засвоєний".

Він наведе приклад нападів хуситів на свободу судноплавства в Червоному морі, зазначивши, що лише дві країни - Британія і США - вжили заходів, незважаючи на те, що було атаковано кілька кораблів.

"Хоча багато країн критикували напади хуситів, лише США і Британія захотіли і змогли зробити крок уперед і завдати їм удару у відповідь", - скаже він.

Інші країни приєдналися до альянсу "Операція "Вартовий процвітання", очолюваного США у відповідь на атаки в Червоному морі, але не в такому ж активному військовому наступі, як США і Британія. Країни ЄС сформували окремий альянс Eunavfor Aspides, який обмежується захистом комерційного судноплавства від нападів хуситів і не має мандату на штурм ракетних об'єктів хуситів на території Ємену.

Кемерон також закликатиме всіх членів НАТО дотриматися плану витрачати 2% ВВП на оборону до саміту альянсу у Вашингтоні в липні. Він скаже, що дехто в Європі все ще "не бажає інвестувати, навіть коли на нашому континенті йде війна".

Він скаже, що нагальним завданням є не лише досягти цільового показника в 2%, схваленого всіма країнами НАТО на саміті в Ньюпорті 2014 року, але й перейти до встановлення 2,5% в якості нового орієнтиру. Серед країн, які все ще значно відстають від 2-відсоткового показника, - Іспанія, Бельгія і Канада.

Кемерон також звинуватить деякі країни в тому, що вони залякані звинуваченнями в колоніалізмі і стримують права жінок, вказуючи на приклад країн, які ігнорують заклики жертв каліцтв жіночих статевих органів до викорінення цієї практики.

Він скаже, що такі вагання "не можуть тривати далі. Ми повинні бути жорсткішими і наполегливішими: "Ми повинні перевершити конкуренцію, співпрацювати та впроваджувати інновації".

Він також стверджуватиме, що у Британії з'явився шанс послабити російський вплив у Центральній Азії, заявивши про можливість зміцнення двосторонніх відносин з країнами, які "бачать у деструктивній, реакційній політиці наших супротивників загрозу своїй безпеці і процвітанню".

Нагадаємо, раніше голова МЗС Британії заявив про необхідність не допустити перемоги Путіна в Україні, оскільки це означатиме небезпеку для всієї Європи.

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