В МЗС Чехії відреагували на "великоднє перемир’я" Путіна

За кілька хвилин після оголошення путінського «великоднього перемир’я» в Україні залунала повітряна тривога / © ТСН.ua

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Кремлівський диктатор Путін продовжує зривати всі мирні ініціативи, навіть ті, які він сам нібито пропонує. Зокрема чергова атака росіян на Україну розпочалася лише за кілька хвилин після оголошення Путіним так званого «великоднього перемир’я».

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі в соціальній мережі X.

«Сирени повітряної тривоги по всій Україні лише через кілька хвилин після оголошення так званого Великоднього перемир’я показують, наскільки серйозним є Путін насправді. Україна погодилась припинити вогонь місяць тому. Путін продовжує зривати кожен крок до миру. Не ведіться на його пропаганду», — написав чеський міністр.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви Путіна про "великоднє перемир’я". Він назвав російську ініціативу черговою спробою Путіна пограти з життям людей.