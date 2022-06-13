В МЗС Канади розкритикували присутність свого дипломата на заході до Дня РФ в російському посольстві

В МЗС Канади розкритикували присутність свого дипломата на заході до Дня РФ в російському посольстві

У МЗС Канади розкритикували присутність свого високопоставленого представника відомства на заході, організованому російським посольством до Дня Росії.

Міністрка закордонних справ Канади Мелані Жолі назвала неприйнятним присутність високопоставленого представника МЗС країни на заході, який відбувався в російському посольстві з нагоди святкування Дня РФ.

"Це неприйнятно. Жоден представник Канади не мав бути присутнім на заході, який проходив у російському посольстві, і жоден представник Канади більше не буде відвідувати подібні заходи. Канада продовжує стояти разом із Україною у боротьбі з вторгненням Росії", - написала Жолі у Tвітері.

На заході до Дня Росії, організованому російським посольством в Оттаві, була присутня заступниця начальника протоколу Департаменту міжнародних справ МЗС Канади Ясемін Гайнбекер, пише канадська газета The Globe and Mail.

Прийом відбувся в посольстві на вулиці Шарлотт, нещодавно перейменованій місцевою владою Оттави на вулицю Вільної України. Під час заходу за воротами посольства протестувальники засуджували вторгнення Росії до України.

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