В МЗС Латвії дали словесної прочуханки своєму меру за заяву про Крим та війну в Україні

Голова відомства наголосив, що всі офіційні особи Латвії повинні поважати позицію уряду і держави.

Голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що висловлювання мера латвійського міста Даугавпілс Андрійса Елксніньша не відображають офіційну позицію держави щодо війни Росії проти України.

Про це повідомили в латвійському МЗС 8 листопада.

Рінкевичс написав листа до Елксніньша, в якому наголосив, що всі офіційні особи Латвії повинні поважати позицію уряду і держави.

"Міністр закордонних справ (…) також закликає А. Елксніньша, як латвійського місцевого урядовця, неухильно їх дотримуватися та бути точним у своїх заявах щодо питань зовнішньої політики, висловлюючись ці позиції чітко і недвозначно", – йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства.

У листі міністр також наголосив, що Латвія категорично засуджує невиправдану, незаконну та неспровоковану військову агресію Росії проти України. Зазначається, що дії РФ є грубим порушенням Статуту ООН і міжнародного права.

Що відомо про заяву Елксніньша

Елксніньш назвав окупований Крим "російським", і відмовився чітко визнати, що Росія – агресорка, яка розпочала війну проти України. Він також сказав про нібито причетність України та США до звірств у Бучі на Київщині.

Зауважимо, що мер Даугавпілс – аредставник соціал-демократичної партії Saskaņa ("Згода"), яку підтримують здебільшого російськомовні жителі Латвії. На останніх виборах до Сейму восени 2022 року політсила не змогла подолати 5% бар'єр.

Заяву Елксніньш прокоментували раніше і в українському МЗС. Так, речник відомства Олег Ніколенко сказав, що мер латвійського міста своїми заявами виправдовує злочини Росії в Україні. Водночас речник МЗС наголосив, що позиція Елксніньша не відображає позицію Латвії.

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