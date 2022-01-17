В МЗС Німеччини пригрозили Росії "жорсткою відповіддю" у разі нападу на Україну

В МЗС Німеччини пригрозили Росії "жорсткою відповіддю" у разі нападу на Україну

Міністерка закордонних справ Німеччини перебуває з робочим візитом в Києві.

В Міністерстві закордонних справ Німеччини попередили Росію про серйозні наслідки, якщо вона вдасться до широкомасштабного нападу на Україну.

Про це сказала очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, передає DW.

"Москва зіткнеться з жорсткою відповіддю, якщо вдасться до військової ескалації", - сказала Бербок.

Вона наголосила, що шукатиме дипломатичного вирішення військового конфлікту між Україною та Росією під час своєї першої офіційної поїздки до двох країн.

Як повідомляють у посольстві Німеччини в Україні, міністерка закордонних справ Анналена Бербок вже прибула до Києва. Це перший її офіційна візит на посаді очільниці МЗС. На порядку денному, за попередньою інформацією, зустріч з представниками місії спостерігачів від Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), розмова з президентом Володимиром Зеленським і очільником МЗС Дмитром Кулебою.

Вітаємо @ABaerbock в ! Перша запланована на сьогодні зустріч відбулася з @OSCE_SMM, яка діє в з 2014 року та цілодобово спостерігає за ситуацією в , регулярно звітує про неї та сприяє діалогу між усіма сторонами конфлікту.



Schmitz / photothek. de pic.twitter.com/J3TQ2eAb3T — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) January 17, 2022

Нагадаємо, керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох повідомив, Російська Федерація може здійснити широкомасштабне вторгнення до України найближчими днями.

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