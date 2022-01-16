В МЗС Британії закликали РФ негайно зупинити агресію та відвести війська від кордонів України

В МЗС Британії закликали РФ негайно зупинити агресію та відвести війська від кордонів України

Вона наполягає, що РФ має почати змістовні переговори.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс закликала Російську Федерацію невідкладно зупинити агресію проти Україну і почати дипломатичні переговори.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

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Очільниця міністерства наголосила, що РФ цілеспрямовано веде кампанія дезінформації для того, аби здійснити провокації для ймовірного вторгнення.

"Росія веде кампанію дезінформації, спрямовану на дестабілізацію та виправдання вторгнення в її суверенного сусіда – Україну. Росія має зупинити свою агресію, деескалацію та вступити у змістовні переговори", - йдеться у заяві Трасс.

Нагадаємо, у США назвали нові терміни, коли Росія планує здійснити військове вторгнення до України орієнтовно у середині січня — середині лютого цього року. Перед цим Кремль задумав здійснити масштабну провокацію, щоб звинуватити українських військових і виправдати агресію.

Тим часом прессекретар президента країни-агресорки Дмитро Пєсков заявив, що Росія не виключає можливості розміщення наступального озброєння на території України.

Відомо, влада США підготувала 18 сценаріїв дій на випадок, якщо буде скоєно нове російське вторгнення до України. У разі повномасштабного вторгнення РФ до України, буде застосовано обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.

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