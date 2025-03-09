В МЗС Польщі іронічно прокоментували ініціативу Угорщини щодо референдуму про вступ України до ЄС

Угорський премʼєр Орбан хоче провести референдум щодо питання про вступ України до ЄС.

Голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував пропозицію угорського премʼєра Віктора Орбана провести референдум щодо питання вступу України до Євросоюзу.

Відповідний пост він опублікував у соцмережі X.

Він заявив, що йому було б цікаво побачити результати референдуму в Євросоюз щодо угорського членства.

"Угорщина має намір провести референдум щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі. І мені було б цікаво побачити результати референдуму в ЄС щодо членства Угорщини Орбана", - зазначив Сікорський.

Раніше повідомлялося, що США планують вивести війська з Німеччини і перекинути їх до Угорщини.

Ми раніше інформували, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його уряд проведе опитування угорців щодо їхньої підтримки вступу України до ЄС.

Читайте також: