В МЗС пояснили, що припинення вогню не означатиме замороження конфлікту

Україна разом зі Сполученими Штатами зробили важливий крок у досягненні миру.

Домовленості про припинення вогню на лінії фронту на 30 днів не означають, що війна перейде у стадію замороженого конфлікту.

Про це йдеться у заяві голови Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

Він зазначив, що Україна разом зі Сполученими Штатами зробили важливий крок у спільній заяві за підсумками зустрічі в Джидді.

"Це крок на випередження і крок, який доводить, що Україна готова просуватися на шляху до справедливого завершення війни. Україна не є перешкодою миру, вона є партнером у його відновленні", - йдеться у повідомленні.

Дипломат заявив, що у спільній заяві йдеться про тимчасове припинення вогню, на обмежений час у 30 днів, і лише в разі взаємної згоди на нього з боку РФ. Надалі США будуть вести перемовини з РФ, чи готові вони до закінчення бойових дій.

"Чому важливе саме таке тимчасове припинення вогню — бо це у жодному разі не про заморожений конфлікт. Йдеться лише про спробу почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб. Це також крок, який демонструє, хто насправді зацікавлений в мирі", - наголосив міністр.

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Також у спільній заяві прямо фіксується негайне відновлення США обміну розвідданими та надання військової допомоги Україні.

"Крім того, заява надсилає позитивний сигнал безпосередньо від лідерів України та США щодо підписання угоди про мінеральні ресурси. Більше того, вона прямо повʼязує цю угоду з гарантуванням США довгострокового процвітання та безпеки України. Це те, чого прагнула українська сторона", - йдеться у заяві дипломата.

Окрема увага присвячена звільненню полонених, цивільних осіб, поверненню українських дітей. Це була наша принципова позиція.

Також було важливо для української сторони, щоб була пряма згадка, що в будь-яких мирних переговорах мають брати участь європейські партнери.

"Ми дотримуємося позиції: жодних рішень щодо довгострокової безпеки Європи без Європи". - йдеться у заяві.

Сибіга додав, що всі підрозділи Сил Оборони України продовжують виконувати бойові завдання. Тимчасове припинення вогню запрацює тільки за умови прийняття та одночасного виконання Росією.

Раніше повідомлялося, що у РФ прокоментували можливі контакти з представниками США.

Ми раніше інформували, що Україна обговорюватиме з партнерами деталі припинення вогню.

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