В МЗС прокоментували взяття у полон військових з КНДР: що це означає для світу

Сибіга закликав світ до "максимального тиску" на режими в Москві та Пхеньяні.
Участь у загарбницькій війні проти України беруть регулярні війська КНДР, а не найманці, що є загрозою для Індо-Тихоокеанського регіону.
Про це у соцмережах написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"Перші північнокорейські військовополонені перебувають у Києві. Регулярні війська КНДР, а не найманці, ведуть агресивну війну проти європейської країни. Це безпосередньо впливає на безпеку Європи та Індо-Тихоокеанського регіону", – пояснив глава МЗС.
Сибіга закликав світ до "максимального тиску" на режими в Москві та Пхеньяні.
Нагадаємо, що ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.
Полонені КНДРівці не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї.
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