В МЗС Росії назвали "недоречними" вимоги дати гарантії ненападу на Україну

В Москві продовжили звинувачувати Київ

У Москві вважають недоречними вимоги США і НАТО до Росії щодо "якихсь заходів", а гарантії ненападу на Україну РФ "дала ще Будапештському меморандумі"

Про це заявив в інтерв'ю "Інтерфаксу" заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

Щодо гарантії ненападу на Україну російський посадовець заявив: "Вони вимагають від нас якихось заходів на нашій території, що у нас викликає природне відторгнення як по суті, так і формою такого роду вимог".

Заступник російського міністра наголосив, що "вимоги недоречні".

"Всі відповідні гарантії ми надали ще коли було підписано Будапештський меморандум у 1994 році", - сказав Рябков.

Не забув чиновник МЗС РФ і звинуватити Київ "за потурання західних покровителів" і перекручування сенсу Будапештського меморандуму.

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо гарантій безпеки, а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. У проєкті є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.

Згодом у Білому домі відреагували на пропозиції Росії про початок переговорів щодо європейської безпеки. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати бачили договір та вимоги РФ та проводять консультації з партнерами Європи, без яких переговори з Росією неможливі.

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