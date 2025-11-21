В МЗС Росії ще в очі не бачили "мирного плану" Трампа

Марія Захарова / © Associated Press

Росія офіційно не отримувала від США жодних планів врегулювання в Україні.

Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

«Зараз у засобах масової інформації багато витоків: обговорення, пункти, плани. В одних статтях йдеться про одну кількість пунктів, в інших про іншу кількість пунктів… Офіційно російська сторона, Міністерство закордонних справ, а це встановлений канал спілкування зі Сполученими Штатами Америки, таких пропозицій, планів не отриувало», — сказала вона.

Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москві поки що не повідомляли про згоду Києва вести переговори щодо мирного плану президента США Дональда Трампа.

Варто зазначити, що США очікують, що президент України Володимир Зеленський підпише запропонований Вашингтоном новий мирний план до Дня подяки, 27 листопада. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських чиновників. За їхніми словами, Київ перебуває під дипломатичним тиском, адже США прагнуть якнайшвидшого завершення війни і просувають масштабний план, узгоджений американською та російською сторонами.

Заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Україна готова до конструктивної роботи над «мирним планом», який отримала від американської сторони, однак вона окреслила чіткі та непорушні «червоні лінії», які стосуються територіальної цілісності та суверенітету країни.