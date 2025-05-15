ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
680
Час на прочитання
2 хв

В МЗС Туреччини відреагували на переговори Росії та України: що сказав очільник

Міністр висловив сподівання, що переговори Україна–Росія в Стамбулі стануть поштовхом до миру.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Хакан Фідан

Хакан Фідан / © Associated Press

Туреччина підтримує ідею проведення переговорів між Україною та Росією в Стамбулі, які заплановані на 15 травня.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, слова якого цитують Sky News і Anadolu.

За словами міністра, Анкара вважає, що переговори можуть стати новим етапом у відносинах Києва та Москви.

«Після трьох років страждань ми бачимо, що відкрилося вікно можливостей. Переговори в Стамбулі можуть стати шансом «відкрити нову сторінку» у війні між Росією та Україною«, — наголосив Фідан.

Виступаючи на відкритті неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, він зазначив, що альянс сьогодні стикається з низкою глобальних криз.

«Ми поділяємо бачення генерального секретаря. Слід сформувати мережу безпеки, яка охоплює територію від Техасу до Анкари«, — сказав глава турецької дипломатії.

Він також додав, що на зустрічі планується обговорити архітектуру європейської безпеки та шляхи до тривалого і справедливого миру в Україні.

Переговори щодо миру в Україні: подробиці

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже відправився до Туреччини з главою МЗС Андрієм Сибігою, очільником ОПУ Андрієм Єрмаком та його заступниками — Ігорем Жовквою та Ігорем Брусило.

За інформацією проінформованого джерела, Зеленський проведе першу зустріч з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом близько 13:00.

Наразі до Туреччини для участі у переговорах вирушила делегація на чолі з помічником «фюрера» Росії Володимиром Мединським. Втім, самого диктатора-президента на зустрічі не буде. Хоча 10 травня він сам наполягам на відновленні переговоного процесу.

Зустріччю вирішив знехтувати і президент США Дональд Трамп, який зараз перебуває в Катарі. За його словами, Путін саме тому відмовився від участі у переговорах. За словами очільника Білого дому, «навіщо йому (Путіну — ред.) їхати, якщо я не їду».

А ось міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вже застеріг від трьох стратегічних пасток, які можуть зірвати мирний процес. За його словами, головними загрозами є: проведення переговорів без припинення вогню, намагання нав’язати Україні демілітаризацію без належних гарантій безпеки та передчасне скасування санкцій проти РФ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie