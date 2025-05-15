В МЗС Туреччини відреагували на переговори Росії та України: що сказав очільник

Хакан Фідан / © Associated Press

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Туреччина підтримує ідею проведення переговорів між Україною та Росією в Стамбулі, які заплановані на 15 травня.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, слова якого цитують Sky News і Anadolu.

За словами міністра, Анкара вважає, що переговори можуть стати новим етапом у відносинах Києва та Москви.

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«Після трьох років страждань ми бачимо, що відкрилося вікно можливостей. Переговори в Стамбулі можуть стати шансом «відкрити нову сторінку» у війні між Росією та Україною«, — наголосив Фідан.

Виступаючи на відкритті неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, він зазначив, що альянс сьогодні стикається з низкою глобальних криз.

«Ми поділяємо бачення генерального секретаря. Слід сформувати мережу безпеки, яка охоплює територію від Техасу до Анкари«, — сказав глава турецької дипломатії.

Він також додав, що на зустрічі планується обговорити архітектуру європейської безпеки та шляхи до тривалого і справедливого миру в Україні.

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Переговори щодо миру в Україні: подробиці

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже відправився до Туреччини з главою МЗС Андрієм Сибігою, очільником ОПУ Андрієм Єрмаком та його заступниками — Ігорем Жовквою та Ігорем Брусило.

За інформацією проінформованого джерела, Зеленський проведе першу зустріч з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом близько 13:00.

Наразі до Туреччини для участі у переговорах вирушила делегація на чолі з помічником «фюрера» Росії Володимиром Мединським. Втім, самого диктатора-президента на зустрічі не буде. Хоча 10 травня він сам наполягам на відновленні переговоного процесу.

Зустріччю вирішив знехтувати і президент США Дональд Трамп, який зараз перебуває в Катарі. За його словами, Путін саме тому відмовився від участі у переговорах. За словами очільника Білого дому, «навіщо йому (Путіну — ред.) їхати, якщо я не їду».

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А ось міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вже застеріг від трьох стратегічних пасток, які можуть зірвати мирний процес. За його словами, головними загрозами є: проведення переговорів без припинення вогню, намагання нав’язати Україні демілітаризацію без належних гарантій безпеки та передчасне скасування санкцій проти РФ.