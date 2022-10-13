В МЗС України попередили, що Росія може готувати провокації на "Турецькому потоці"

Росія намагається звинуватити інших у своїх терористичних цілях, заявили в українському МЗС.

В МЗС України попередили, що Росія може готувати провокації з пошкодженням газопроводу "Турецький потік", аби обмежити постачання газу до Європи.

Про це повідомили у пресслужбі зовнішньополітичного відомства.

В МЗС пояснили, що Росія може спробувати схилити Європу до поновлення роботи газопроводу "Північний потік-2".

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"Частиною цієї стратегії Кремля є нав’язливі звинувачення України та інших західних країн в нібито плануванні чи здійсненні якихось дій проти енергетичної інфраструктури. Україна категорично відкидає такі звинувачення і закликає партнерів не піддаватися на маніпуляції та спроби Росії звинуватити інших у власних терористичних діях. Це інформаційне прикриття зловмисних планів самої Росії", – йдеться в заяві міністерства.

"В цьому контексті розглядаємо брехливі заяви про нібито затримання диверсантів, які планували пошкодити "Турецький потік", як частину цієї російської стратегії дезінформації", – наголосили в МЗС.

У відомстві також закликали західних партнерів попередити російський енергетичний тероризм, а саме "зайняти вже зараз тверду позицію та публічно заявити, що запуску "Північного потоку 2" чи зняття з Росії санкцій не буде за жодних умов".

Нагадаємо, 12 жовтня президент РФ Володимир Путін назвав вибухи на "Північному потоці" "актом міжнародного тероризму, метою якого є якого підірвати енергетичну безпеку Європи". Диктатор також назвав США, Польщу та Україну бенефіціарами інцидентів. Окрім того, господар Кремля звинуватив Україну у спробі підірвати газопровід "Турецький потік".

Зауважимо, що за даними швецьких розслідувачів, "Північний потік" підірвали навмисне. Докази свідчать про серйозний саботаж.

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