В МЗС України прокоментували приєднання Швейцарії до китайсько-бразильської "мирної ініціативи"

У МЗС заявили, що не розуміють логіку керівництва Швейцарії.

Міністерство закордонних справ висловило розчарування через підтримку Швейцарією "китайсько-бразильського консенсусу" щодо російської агресії проти України і закликав інші країни уникати участі в подібних ініціативах.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

"Українська сторона розчарована інформацією щодо підтримки швейцарською стороною так званого "Китайсько-бразильського консенсусу з 6 пунктів", - йдеться у повідомленні.

У МЗС заявили, що не розуміють логіку керівництва Швейцарії, яке раніше організовувало перший глобальний Саміт миру 15-16 червня у Бюргенштоці.

"Наші країни продовжують активно співпрацювати над збільшенням кількості підписантів підсумкового Комюніке цього саміту. Швейцарія бере участь у тематичних конференціях з конкретних пунктів Формули миру, метою яких є підготовка спільної мирної рамки для відновлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для України", - йдеться у заяві МЗС.

У МЗС заявили, що будь-які ідеї та дискусії щодо завершення російської агресії повинні базуватися на двох принципах:

По-перше, нічого про Україну без України.

По-друге, ці пропозиції мають ґрунтуватися на статуті ООН та включати повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Крім того, у МЗС заявили, що формула миру президента Володимира Зеленського є єдиним шляхом, який дозволить встановити справедливий та всеохоплюючий мир в Україні.

"Будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними. Такі "мирні ініціативи" лише створюють ілюзію діалогу, в той час, як агресор продовжує свої злочинні дії", - заявили у МЗС.

Україна закликає Швейцарію уникати участі в так званих "мирних ініціативах", які можуть лише ускладнити процес досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України.

"Ті ініціативи, які не визнають факту неспровокованої збройної агресії Росії проти України, прирівнюють жертву та агресора, пропонують деескалацію за рахунок суверенітету та територій України, не можуть бути підтримані Україною", - сказали в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо заявив, що його країна підтримує мирну ініціативу Китаю та Бразилії щодо завершення війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що розмови Китаю про мир в Україні "не мають сенсу".

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