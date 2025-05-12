В МЗС України оголосили про наслідки для Путіна, якщо РФ відмовиться від перемир’я

Андрій Сибіга / © Getty Images

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Росія втрачає можливість покласти край вбивствам, а натомість вкотре показує головну ціль Кремля — продовжувати війну. Володимир Путін має розуміти, які наслідки його очікуватимуть у разі відмови від режиму припинення вогню.

Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Український міністр розповів, що росіяни ігнорують пропозицію про повне та тривале припинення вогню від 12 травня та продовжують активні воєнні дії на фронті.

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«Москва втрачає ще одну можливість покласти край вбивствам. Це ще раз демонструє, що єдина мета Росії — продовжувати війну. Натомість Україна докладає всіх зусиль, щоб припинити війну та дати шанс дипломатії», — сказав Сибіга.

Очільник МЗС нагадав, що Володимир Зеленський погодився на особисту зустріч з Володимиром Путіним, однак відповіді з Кремля досі немає. Як наслідок, Сибіга вказав на наслідки від таких дій російського диктатора.

«Ми обговорили із союзниками рішучі кроки, зокрема санкції проти банківського сектору, Центробанку РФ, російської енергетики, які можуть бути здійснені одночасно з новими пакетами оборонної допомоги Україні. Путін повинен розуміти наслідки відмови від мирних зусиль та продовження війни», — зазначив Сибіга.

Нагадаємо, представник уряду Федеративної Республіки Німеччина Штефан Корнеліус заявив, що Кремль повинен відповісти на пропозицію про 30-денне перемир’я в Україні до кінця 12 травня, інакше німецький уряд розпочне підготовку нових санкцій проти Росії.

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Президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками засідання «коаліції охочих» у Києві 10 травня оголосив про перемир’я на 30 днів від 12 травня за умови, якщо на повне припинення вогню погодиться і РФ.

Джерела агентства Bloomberg повідомили, що президент США Дональд Трамп підтримає ультиматум Путіну, якщо перемир’я в Україні не буде досягнуто, і Вашингтон також може запровадити нові санкції проти РФ.