В МЗС України відреагували на взяття в полон ЗСУ двох китайців, які воювали на боці Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Associated Press

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Україна рішуче засудила участь громадян Китаю у війні Росії проти України. Зокрема, це підриває довіру до Китаю як постійного члена РБ ООН.

Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

«Ми рішуче засуджуємо залучення Росією громадян Китаю до її агресивної війни проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил», — йдеться в повідомленні.

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Сибіга зазначив, що наразі до МЗС викликали Тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні, щоб засудити цей факт і отримати пояснення.

«Участь китайських громадян у складі російської армії вторгнення в Україну ставить під сумнів задекларовану позицію Китаю щодо миру та підриває довіру до Пекіна як відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН», — додав міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкрив деталі взяття в полон китайських військових на Донеччині.