В МЗС відповіли, чому мирні переговори з Росією припинено

Україна докладала зусилля, аби відбулася зустріч Володимира Зеленського і диктатора Володимира Путіна.

Переговори України і Росії.

Переговори України і Росії.

Мирні переговори з Російською Федерацією цього року завершилися майже без результату. Наразі їх припинено.

Про це заявив перший заступник керівника МЗС України Сергій Кислиця в коментарі The Times.

"Оскільки цьогорічні мирні переговори завершилися з незначним прогресом, їх тепер припинено", - наголосив дипломат.

З його слів, протягом літа Київ зосереджував свої зусилля на тому, щоб домогтися більшої кількості дій від міжнародних партнерів, щоб спонукати “фюрера” РФ Володимира Путіна до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським віч-на-віч. Адже, наголосив Кислиця, "у російській системі доводиться мати справу безпосередньо з диктатором".

Кислиця також зауважив, що відсутність прогресу не стала для нього несподіванкою. Заступник очільника МЗС каже, що "в умовах диктатури неможливо вести творчі дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора".

Вони мають дуже жорсткий мандат і повинні захищати будь-які позиції, які їм надали. Крім того, у вас були люди, які контролювали один одного, а потім вони звітували один одному, наскільки жорстко вони викладали свою позицію", - сказав він.

Як повідомлялося, також Кислиця розповів, що під час зустрічей у Стамбулі 16 травня, 2 червня та 23 липня росіяни провокували українців для зриву переговорів, а також уникали обговорення конкретних кроків до миру. З його слів, члени делегації РФ пропонували створювати робочі групи чи чати у WhatsApp, аби «обдурити американців, створивши видимість прогресу та уникнути нових санкцій».

Нагадаємо, днями тимчасовий повірений у справах Росії в Туреччині Олексій Іванов заявив, що РФ нібито готова «до продовження прямих переговорів з українською стороною». Втім, традиційно наголошують у Москві, начебто потрібна “політична воля з боку Києва”.

