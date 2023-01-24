В МЗС відреагували на заяву Лукашенка щодо "пакту про ненапад" від України

У відомстві наголошують, що країна не має агресивних намірів.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко заявив, що Україна не має агресивних намірів щодо сусідньої Білорусі. Більше того - Київ застерігає Мінськ від участі у війні на боці Російської Федерації.

Так у коментарі "УП" він прокоментував заяву диктатора Олександра Лукашенка щодо "пакту про ненапад".

"Росія всіляко намагається втягнути Білорусь у безпосередню війну. Україна застерігає Мінськ від будь-яких можливих подальших агресивних планів. Зі свого боку, підтверджуємо відсутність будь-яких агресивних намірів щодо Білорусі", - наголосив представник МЗС.

Своєю чергою, Україна, наголосив Ніколенко, готова до будь-якого розвитку подій і діятиме, реалізовуючи право на самооборону, передбачене Статутом ООН. За словами речника МЗС, Сили оборони України та уряд мають чіткий план дій на випадок посилення загрози зі сторони сусідньої Білорусі.

Нагадаємо, самопроголошений президент Лукашенко заявив, Київ пропонує укласти Мінську пакт про ненапад. Мовляв, для того, щоб білоруські війська не рухалися до України. Втім, деталей такої пропозиції диктатор Білорусі не розповів.

Читайте також: