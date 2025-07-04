В російських дронах виявили китайські компоненти: в МЗС відреагували та звернулися до США

Китайські комплектуючі в російських дронах / © СБУ

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував виявлення в уламках БпЛА «Шахед-136»/«Герань-2», якими Росія атакувала Київ у ніч проти 4 липня, компонентів, нещодавно вироблених в Китаї.

Про це голова МЗС написав в X.

«Яка іронія. Після сьогоднішньої масованої російської повітряної атаки на Україну ми виявили в Києві компонент російсько-іранського бойового безпілотника „Шахед-136“/„Геран-2“, який був виготовлений в Китаї і поставлений зовсім недавно», — йдеться в повідомленні.

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Сибіга нагадав, що напередодні внаслідок чергового російського обстрілу постраждала будівля Генконсульства Китаю в Одесі.

«Немає кращої метафори для того, як Путін продовжує ескалацію своєї війни і терору, залучаючи до неї інших, в тому числі північнокорейські війська, іранську зброю і деяких китайських виробників. Безпека в Європі, на Близькому Сході і в Індо-Тихоокеанському регіоні нерозривно пов’язана. Це не змагання за увагу. Протидія російській агресії і терору в Європі безпосередньо сприяє зміцненню безпеки на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні», — додав міністр закордонних справ України.

Голова МЗС закликав Сполучені Штати та міжнародне співтовариство посилити тиск на Москву та її партнерів, що підтримують російський військовий потенціал.

«Ми закликаємо Сполучені Штати і міжнародне співтовариство посилити тиск як на режим у Москві і його військовий бюджет, так і на всіх інших в усьому світі, хто підтримує військові зусилля Росії і дозволяє Путіну продовжувати вбивати людей в Україні. Чекати більше немає часу», — додав Сибіга.

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Раніше ми повідомляли, що СБУ знайшла в російських дронах, випущених по Україні 4 липня, компоненти марковані, як продукція китайського заводу Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd.

Внаслідок атаки постраждали кілька районів столиці. Зафіксовані масштабні пожежі, зруйновані житлові будинки. На жаль, під завалами знайшли загиблу людину. Через продукти горіння якість повітря суттєво погіршилася — найгірша ситуація в Печерському районі, за даними SaveEcoBot.