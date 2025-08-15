В МЗС назвали умову для початку реальних мирних переговорів

Андрій Сибіга / © Getty Images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що жодні рішення «на шляху до миру» не можуть ухвалюватися без участі України, а результативні переговори можливі лише після припинення вогню.

Про це він написав у соцмережі Х.

Він зазначив, що позиція України та її партнерів є принциповою: «Ніхто не прагне миру більше, ніж українці. Ніхто не прагне миру більше, ніж європейці».

Водночас, за його словами, Росія прагне продовження війни, зводить перешкоди на шляху до справедливого і тривалого миру та намагається знищити українську свободу.

«Єдність трансатлантичних демократій сильніша за російський імперіалізм», — зазначив міністр, додавши, що саме «завдяки спільній трансатлантичній силі ми можемо досягти гідного миру, побудованого на надійній безпеці».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп погодився зустрітися з Путіним, бо хоче «подивитися йому в очі» і спробувати зупинити війну в Україні.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що Путін захопив би всю Україну, якби він не був главою Сполучених Штатів.