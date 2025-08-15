- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Час на прочитання
- 1 хв
В МЗС назвали умову для початку реальних мирних переговорів
Будь-які кроки до миру можливі лише за безпосередньої участі України і після припинення російського вогню.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що жодні рішення «на шляху до миру» не можуть ухвалюватися без участі України, а результативні переговори можливі лише після припинення вогню.
Про це він написав у соцмережі Х.
Він зазначив, що позиція України та її партнерів є принциповою: «Ніхто не прагне миру більше, ніж українці. Ніхто не прагне миру більше, ніж європейці».
Водночас, за його словами, Росія прагне продовження війни, зводить перешкоди на шляху до справедливого і тривалого миру та намагається знищити українську свободу.
«Єдність трансатлантичних демократій сильніша за російський імперіалізм», — зазначив міністр, додавши, що саме «завдяки спільній трансатлантичній силі ми можемо досягти гідного миру, побудованого на надійній безпеці».
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп погодився зустрітися з Путіним, бо хоче «подивитися йому в очі» і спробувати зупинити війну в Україні.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що Путін захопив би всю Україну, якби він не був главою Сполучених Штатів.