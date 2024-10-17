В МЗС заявили про "величезну загрозу" через війська Північної Кореї

Участь військових Північної Кореї у війні проти України створює серйозну загрозу для подальшої ескалації та збільшенню масштабів агресії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції з очільниками МЗС Північно-Балтійської вісімки.

"Це величезна загроза до подальшої ескалації. Ми підходимо до нової фази, до нових реалій війни, російської агресії… Мені здається, що йдеться про масштабування збройної агресії. Це може стати великою загрозою, як і постачання ракет з Ірану", - сказав Сибіга.

Український міністр наголосив, що йдеться про підрозділи збройних сил Північної Кореї, а не звичайних найманців. Саме тому міжнародна спільнота повинна дати жорстку відповідь на дії Пхеньяна.

"Мають бути жорсткі відповіді, санкції, має бути подальша ізоляція цих країн, цієї осі зла, яка формується навколо РФ. Це КНДР, Іран з їхньою військовою допомогою, Сирія, РФ і Білорусь", - наголосив Андрій Сибіга.

Як повідомляли ЗМІ, Росія готує понад 10 тисяч військових з Північної Кореї на Далекому Сході. Солдатів готують до перекидання на прикордонні території біля України.

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