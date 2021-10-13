В МЗС заявили, що шукають оптимальний варіант повернення Саакашвілі до України

Ідеться не лише про екстрадицію.

Україна шукає оптимальний варіант повернення грузинського експрезидента Міхеіла Саакашвілі, якого затримали в Тбілісі.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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За словами голови МЗС, повернення Саакашвілі до України може статися не лише за процедурою екстрадиції.

"Ми вивчаємо повністю юридичні позиції цієї справи і вибираємо найкращий алгоритм, який будемо використовувати в цьому випадку. Ще раз підкреслюю, що Саакашвілі є громадянином України, ми своїх громадян в біді за кордоном не кидаємо. Тому, коли буде ухвалене рішення про те, яким саме шляхом рухатися, це може бути не тільки екстрадиція, то тоді вже ми про це повідомимо", - зазначив Кулеба.

За його словами, українські дипломати підтримують постійний зв'язок із затриманим Саакашвілі.

Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До того прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в’язниці. Адже у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді глави держави. До слова, після повернення Міхо до Грузії проти нього відкрили ще одну справу - про незаконний перетин кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем.

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