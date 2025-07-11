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В НАТО прокоментували заяву Трампа про закупівлю зброї для України
Президент США повідомив про досягнення важливої угоди з країнами НАТО, які матимуть право закуповувати американські озброєння для ЗСУ.
Організація Північноатлантичного договору продовжує працювати над тим, щоб забезпечити Україні підтримку.
Про це заявила речниця Альянсу Елісон Харт у відповідь на запит “Радіо Свобода”.
"Члени Альянсу продовжують працювати над тим, щоб забезпечити Україні підтримку, необхідну для захисту від російської агресії. Це включає в себе термінові зусилля із закупівлі ключових постачань зі Сполучених Штатів. Зокрема, засобів протиповітряної оборони і боєприпасів", - наголосила представниця НАТО.
Заява Трампа про постачання зброї
Президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО повністю оплатить постачання американської зброї Україні.
“Ми відправляємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує це озброєння на сто відсотків. Ми відправимо Patriot до НАТО, а потім НАТО розподілить їх”, - наголосив американський лідер.
Зауважимо, Reuters із посиланням на два джерела повідомило, що Трамп вперше після повернення на посаду надішле зброю Україні відповідно до президентських повноважень, які використовував його попередник Джо Байден. Цей крок свідчить про новий інтерес чинного президента до захисту України.