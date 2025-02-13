В НАТО відреагували на дзвінок Трампа "фюреру" Путіну

Дзвінок президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа російському "фюреру" Володимиру Путіну "створює враження" початку переговорів щодо повномасштабної війни в Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час розмови з журналістами, повідомляє "РБК-Україна".

"Таке враження склалося з учора, що це був успішний дзвінок. Ми всі хочемо миру для України. І хочемо зробити, щоб Україна була в найсильнішій позиції", - наголосив генсек.

За його словами, Захід бажає миру й найсильнішої позиції для України. Рютте висловив сподівання, що думку про довготривалий мир поділяє Трамп і його команда

"Дуже важливо, що коли буде заключений цей мир, він має бути довготривалим, щоб Путін навіть не намагався ніколи захопити навіть маленької частинки України", - наголосив Марк Рютте.

Генсек також наголосив, що НАТО необхідно продовжувати дискусії, щоб Україна була у найкращій позиції, а європейські країни, своєю чергою, повинні збільшувати колективно виробництво і інвестиції в оборонно-промисловий комплекс (ОПК).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відповів, чи продовжиться допомога Україні. Очільник Білого дому наголосив, що робити це й надалі, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".

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