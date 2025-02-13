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В НАТО відреагували на дзвінок Трампа "фюреру" Путіну

В НАТО відреагували на дзвінок Трампа "фюреру" Путіну

Генсек НАТО Марк Рютте. / Фото: Associated Press

Генсек вважає, що розмова політиків "створює враження" початку переговорів щодо України.

Дзвінок президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа російському "фюреру" Володимиру Путіну "створює враження" початку переговорів щодо повномасштабної війни в Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час розмови з журналістами, повідомляє "РБК-Україна".

"Таке враження склалося з учора, що це був успішний дзвінок. Ми всі хочемо миру для України. І хочемо зробити, щоб Україна була в найсильнішій позиції", - наголосив генсек. 

За його словами, Захід бажає миру й найсильнішої позиції для України. Рютте висловив сподівання, що думку про довготривалий мир поділяє Трамп і його команда

"Дуже важливо, що коли буде заключений цей мир, він має бути довготривалим, щоб Путін навіть не намагався ніколи захопити навіть маленької частинки України", - наголосив Марк Рютте.

Генсек також наголосив, що  НАТО необхідно продовжувати дискусії, щоб Україна була у найкращій позиції, а європейські країни, своєю чергою, повинні збільшувати колективно виробництво і інвестиції в оборонно-промисловий комплекс (ОПК).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відповів, чи продовжиться допомога Україні. Очільник Білого дому наголосив, що робити це й надалі, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".

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