В ОАЕ розпочався другий день переговорів між Україною, США та РФ— Sky News

В Абу-Дабі проходять переговори України та РФ зі США / © Getty Images

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

В Абу-Дабі стартували переговори між Україною та Росією зі США.

Про це повідомляє Sky News.

«Переговори в Абу-Дабі та заплановані на два дні в рамках зусиль, що тривають, зі сприяння діалогу й пошуку політичних рішень кризи», — повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС) Об’єднаних Арабських Еміратів.

Реклама

У МЗС висловили сподівання, що ці переговори «сприятимуть відчутним крокам для припинення» війни в Україні.

Нагадаємо, 23 січня відбувас перший раунд переговорів. Секретар РНБО Рустем Умєров разом з керівником Офісу президента Кирилом Будановим, главою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією та заступником очільника Банкової Сергієм Кислицею взяли участь у тристоронній зустрічі.

«Зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру. Завтра будуть ще зустрічі. До української делегації завтра приєднаються начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов та заступник начальника Головного управління розвідки генерал-лейтенант Вадим Скібіцький», — пояснив він.

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що українські представники майже щогодини доповідають йому про перемовини. Зеленський наголосив, що поки зарано робити висновки про результати зустрічі. Варто зазначити, що проведення перемовин між країнами-учасницями триватиме два дні.

Реклама

Американці вважають Буданова козирем України на переговорах. Джерела видання, що консультують американських військових і розвідку з питань України, зазначають, що присутність Буданова на переговорах оцінюється вкрай позитивно.