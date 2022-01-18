В обговоренні питань безпеки Європи мають брати участь НАТО та Україна - Блінкен у розмові з Лавровим

В обговоренні питань безпеки Європи мають брати участь НАТО та Україна - Блінкен у розмові з Лавровим

Ентоні Блінкен прилетить до України 19 січня.

Напередодні візиту до України держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це йдеться на сайті американського Держдепу.

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У повідомленні американського дипвідомства зазначають, що вони обговорили серію дипломатичних переговорів між США, НАТО та Росією, які відбулися минулого тижня. Йдеться про переговорили США та Росії 10 січня, засідання Ради НАТО-Росія 12 січня та засідання Постійної ради ОБСЄ 13 січня.

" Секретар наголосив на важливості продовження дипломатичного шляху для деескалації напруженості навколо глибоко тривожного нарощування російської армії в Україні та поблизу неї. Секретар підтвердив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України та підкреслив, що будь-яке обговорення європейської безпеки має включати союзників по НАТО та європейських партнерів, включаючи Україну", - наголосили у Держдепі.

Нагадаємо, 19 січня до Києва прилетить державний секретар США Ентоні Блінкен. Під час офіційного візиту він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Ключовою темою, за інформацією американського відомства, є загроза вторгнення Росії до України. Після цього Блінкен відвідає Німеччину, де проведе переговори з міністром закордонних справ Анналеною Бербок, аби обговорити спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України.

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