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Гарантії безпеки від США: радник Трампа пояснив, на що має погодитися Україна

Гарантії безпеки від США: радник Трампа пояснив, на що має погодитися Україна

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц / Фото: Associated Press

Майк Волц зазначив, що закінчення війни вимагатиме територіальних поступок України та поступок Росії щодо гарантій безпеки.

В обмін на гарантії безпеки "Україна має погодитися на "територіальні компроміси".

Про це заявив радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц в інтерв'ю CNN.

Волц зазначив, що закінчення війни вимагатиме територіальних поступок України та поступок Росії щодо гарантій безпеки. Водночас конкретики щодо того, якими саме будуть ці поступки, зараз немає.

Майк Волц висловився і про майбутні мирні перемовини.

"Це призведе до переговорів усіх сторін, і ми активно працюємо над цим. У нас була зустріч з росіянами в Ер-Ріяді. Ми працювали над угодою з українцями, а потім зведемо всі сторони разом. Це може зробити лише президент Трамп", — підсумував він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 4 березня 2025 року наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Пауза настала після суперечки Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті.

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