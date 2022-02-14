В ОБСЄ підтверджують від'їзд з України низки членів місії: деталі

В ОБСЄ підтверджують від'їзд з України низки членів місії: деталі

Тим часом місія продовжуватиме виконувати затверджений ОБСЄ мандат зі спостерігачами, розміщеними в десяти містах у всій Україні

СММ ОБСЄ підтвердила виїзд з України членів місії, спрямованих низкою держав-учасниць.

Про це пише "Інтерфакс".

Як йдеться у поширеному повідомленні місії, "СММ ОБСЄ – це цивільна місія, більшість персоналу якої складають міжнародні службовці, відряджені державами-учасницями ОБСЄ".

"Така система дозволяє державам-учасницям ОБСЄ схвалювати рішення, серед іншого, про передислокацію своїх відряджених громадян як усередині країни, так і за її межами", - повідомляє СММ, додаючи, що "окремі держави-учасниці ОБСЄ нещодавно вирішили, що їх громадянам, відрядженим на службу в СММ необхідно покинути Україну в найближчі кілька днів".

"Тим часом місія продовжуватиме виконувати затверджений ОБСЄ мандат зі спостерігачами, розміщеними в десяти містах у всій Україні", - йдеться також у повідомленні.

Як стало відомо, серед країн, які відкликали своїх представників – США та Велика Британія.

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