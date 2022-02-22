В Одесі працівники російського консульства палять у дворі документи - соцмережі

Росія планує вивезти з України працівників своїх дипломатичних установ.
Увечері вівторка, 22 лютого, на Гагарінському плато в Одесі працівники консульства Російської Федерації спалюють у дворі якісь документи.
Про це повідомляють у соцмережах місцеві мешканці, журналісти.
Video circulating on social media purportedly showing Russian Embassy staff burning documents at the Odessa Consulate pic.twitter.com/ob0gPlNKTI— Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 22, 2022
Another video from #Russia's Consulate in Odessa pic.twitter.com/qLGNMxMuy2— Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 22, 2022
Спалювання документів відбувається на тлі заяви МЗС РФ про вивезення з України всіх працівників своїх дипломатичних установ через те, що нібито від 2014 року вони стали "об'єктами агресивних дій". Країна-агресорка заявила, що "піклується про своїх дипломатів", а тому вивозить їх з України. Там також зазначили, що виїдуть співробітники посольства РФ та генеральних консульств.
Про точну дату вивезення російських дипломатів не повідомили, зазначивши, що це відбудеться "найближчим часом".
Нагадаємо:
- 15 лютого депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР", тобто українських територій.
- 21 лютого відбулося засідання Радбезу РФ під керівництвом Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали таку ідею.
- 21 лютого Путін підписав відповідні укази про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР", запроваджуватимуть санкції.
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
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