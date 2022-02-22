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В Одесі працівники російського консульства палять у дворі документи - соцмережі

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В Одесі працівники російського консульства палять у дворі документи - соцмережі

УНІАН

Росія планує вивезти з України працівників своїх дипломатичних установ.

Увечері вівторка, 22 лютого, на Гагарінському плато в Одесі працівники консульства Російської Федерації спалюють у дворі якісь документи.

Про це повідомляють у соцмережах місцеві мешканці, журналісти.

Спалювання документів відбувається на тлі заяви МЗС РФ про вивезення з України всіх працівників своїх дипломатичних установ через те, що нібито від 2014 року вони стали "об'єктами агресивних дій". Країна-агресорка заявила, що "піклується про своїх дипломатів", а тому вивозить їх з України. Там також зазначили, що виїдуть співробітники посольства РФ та генеральних консульств. 

Про точну дату вивезення російських дипломатів не повідомили, зазначивши, що це відбудеться "найближчим часом". 

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