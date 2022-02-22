В Одесі працівники російського консульства палять у дворі документи - соцмережі

В Одесі працівники російського консульства палять у дворі документи - соцмережі

Росія планує вивезти з України працівників своїх дипломатичних установ.

Увечері вівторка, 22 лютого, на Гагарінському плато в Одесі працівники консульства Російської Федерації спалюють у дворі якісь документи.

Про це повідомляють у соцмережах місцеві мешканці, журналісти.

Video circulating on social media purportedly showing Russian Embassy staff burning documents at the Odessa Consulate pic.twitter.com/ob0gPlNKTI — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 22, 2022

Another video from #Russia's Consulate in Odessa pic.twitter.com/qLGNMxMuy2 — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 22, 2022

Спалювання документів відбувається на тлі заяви МЗС РФ про вивезення з України всіх працівників своїх дипломатичних установ через те, що нібито від 2014 року вони стали "об'єктами агресивних дій". Країна-агресорка заявила, що "піклується про своїх дипломатів", а тому вивозить їх з України. Там також зазначили, що виїдуть співробітники посольства РФ та генеральних консульств.

Про точну дату вивезення російських дипломатів не повідомили, зазначивши, що це відбудеться "найближчим часом".

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Нагадаємо:

15 лютого депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР", тобто українських територій.

21 лютого відбулося засідання Радбезу РФ під керівництвом Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали таку ідею.

21 лютого Путін підписав відповідні укази про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".

22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".

ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР", запроваджуватимуть санкції.

22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.

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