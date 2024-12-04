В Одесі знесуть пам'ятник Пушкіну та ще 18 монументів: подробиці рішення міськради

Пам'ятники в Одесі перенесуть до музею імперського і радянського минулого.

В Одесі в рамках закону про деколонізацію та декомунізацію будуть демонтовані вісімнадцять пам'ятників, серед яких пам’ятника Олександру Пушкіну.

Таке рішення прийняли на сесії міської ради, передає Думська.

Повідомляється, що ймовірно, пам'ятники будуть перенесені до майбутнього музею, який присвячений імперському та радянському минулому.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що рішення про демонтаж монумента вже підписано.

Пам'ятник Пушкіну в Одесі охороняється ЮНЕСКО, тому для його демонтажу потрібне погодження організації. Митці звернулися до ЮНЕСКО, виступаючи проти знесення пам'ятників без обговорень, пропонуючи відкласти це до завершення війни.

Однак процес не буде швидким. Спочатку Управління капітального будівництва має провести обстеження пам'ятників, щоб визначити вартість їхнього демонтажу. Після цього буде оголошено тендер на виконання робіт. Однак точних термінів і чітких меж для цього поки не визначено.

Окрім того пам'ятника Пушкіну, до демонтажу в Одесі включено пам'ятники російському імператору Олександру II, письменнику Ісааку Бабелю, підводникові Олександру Маринеску, маршалу Родіону Малиновському та іншим.

Нагадаємо, у Одесі жінка спробувала прикріпити російський прапор на місці знесеного пам'ятника Катерині II, але її дії були зупинені перехожими.

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