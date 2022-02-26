В Офісі президента назвали пріоритетні напрямки для Росії та її мету у війні проти України

В Офісі президента назвали пріоритетні напрямки для Росії та її мету у війні проти України

РФ хочуть захопити Київ, щоб знищити усю політичну та військову верхівку України.

Для Росії Київ є пріоритетним напрямком. Наразі потужні бойові дії йдуть в Херсоні, Миколаєві та Одесі, оскільки цей напрямок також є важливим для РФ.

Про це 26 лютого під час брифінгу повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

"Це тому, що цей напрямок вважається пріоритетним для РФ. Вони хотіли там закріпитись, але немає жодного натяку на те, що їм це вдалось. Також пріоритетним напрямком для окупантів є місто Київ. Ключова ціль Росії є знищення політичного та військового керівництва України. Заради цього до Києва була спроба підтягнути максимальна кількість техніки та сил РФ. Станом на зараз можемо сказати наступне - і в місті, і на околицях міста ситуація контрольована", - сказав Подоляк.