В Офісі президента назвали єдиний спосіб "зберегти обличчя" Кремля

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що є єдиний способіб для Кремля "зберегти обличчя" - терміново припинити війну проти України.

Таку думку Єрмак висловив у колонці для видання The Washington Post.

"Російські війська відступають. Російській промисловості не вистачає ресурсів, економіка руйнується, і термінове припинення бойових дій є єдиним способом для Росії зберегти обличчя", - наголосив Єрмак.

Керівник ОП наголошує: Москва заявляє про нібито готовність "відновити" переговори з Україною, але у Кремлі хочуть закінчити війну переможцем. Тому не Росія не хоче говорити про повернення Україні захоплених територій; про звільнення депортованих людей; про виплату компенсацій за завдані збитки та про угоду про видачу військових злочинців.

Єрмак наголсив, що "корисні ідіоти на Заході" активніше закликають до миру на тлі ядерних погроз Путіна. "Колишні та нинішні політики та впливові бізнесмени закликають до переговорів із Кремлем нібито заради миру. Заради людства. Але не заради України чи справедливості", - пише голова Офісу президента.

Він також наголосив, що російський режим вчинив найжорстокіший акт державного тероризму від часів Другої світової війни.

Ізоляція Росії

Влодимир Путін планує відвідати саміт "Великої двадцятки" на Балі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що учасники саміту G20 в Індонезії працюють над тим, щоб диктатор почувався на зустрічі максимально ізольованим.

Не готові говорити з очільником Кремля і світові лідери. Зокрема, чиновники США роблять усе, аби на G20 в Індонезії не було особистої зустрічі Джо Байдена з Путіним.

Тим часом в ОП відреагували на плани Путіна відвідати саміт. Михайло Подоляк вважає, що "присутність РФ на міжнародних зустрічах – пряма підтримка тероризму".

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