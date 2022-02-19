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В Офісі президента озвучили деталі про участь Зеленського у Мюнхенській конференції

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В Офісі президента озвучили деталі про участь Зеленського у Мюнхенській конференції

president.gov.ua

Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки.

Сьогодні, 19 лютого, відбудеться візит президента України Володимира Зеленського до Мюнхена (Німеччина) для участі у щорічній безпековій конференції, де очільник нашої держави проведе зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та з віце-президентом США Камалою Гарріс.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Візит розплановано динамічно, повернення до Києва – сьогодні ж", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дискусії на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України

"Ситуацію на лінії дотику на Донбасі, в Автономній Республіці Крим та поблизу кордонів України аналізують спеціальні служби нашої держави. У робочому порядку відбувається постійний аналіз розвідувальних даних та обмін інформацією з партнерами. Україна регулярно отримує додаткові актуальні дані розвідки щодо активності російських сил", - додали в Офісі глави держави.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 19 лютого виступить на Мюнхенській безпековій конференції. У США стурбовані, що Російська Федерація може використати його візит на свою користь. Зазначається, у Білому домі побоюються, що відсутністю очільника держави може скористатися президент Росії Володимир Путін. Більше того, очільник Кремля своєю чергою цього року взагалі відмовився брати участь у безпековій конференції.

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