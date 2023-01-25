В Офісі президента прокоментували заяву Лукашенка щодо "пакту про ненапад" від України

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк каже, що не готовий коментувати "дивні заяви" самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка щодо "пакту про ненапад" від України.

Про це він сказав в інтерв'ю "24 каналу".

Подоляк нагадав слова президента Володимира Зеленського про те, що для агресорки Росії "участь Білорусі у війні є дуже бажаною, але для самої Білорусі така участь зі стратегічної точки зору є помилкою".

"Вони вже надали інфраструктуру, надали певні полігони, аеродроми, паливні бази, ремонтні спроможності тощо, але все-таки для Білорусі, м'яко кажучи, було б добре не заходити на територію України. Тому якщо Лукашенко хоче підписати якийсь "пакт про ненапад", то, будь ласка, хай підпише, може, навіть сам із собою. Ми після війни теж би підписали окремі пакти з іншими державами, виходячи з наслідків цієї війни", - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що Київ пропонує Мінську укласти пакт про ненапад. Мовляв, для того, щоб білоруські війська не рухалися до України. Втім, деталей такої пропозиції диктатор Білорусі не розповів.

В українському МЗС заявили, що Україна не має агресивних намірів щодо Білорусі. Більше того - Київ застерігає Мінськ від участі у війні на боці Російської Федерації.

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