В Офісі президента розповіли, чи розпустить Зеленський Верховну Раду

В Офісі президента розповіли, чи розпустить Зеленський Верховну Раду

Також в ОП прокоментували чутки про можливість повернення до мажоритарної системи на наступних парламентських виборах.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що станом на сьогодні підстав для розпуску парламенту немає.

Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

"Для президента і для всієї команди влади принципово лише одне у розмові про діяльність парламенту – це його здатність приймати реформаторські законопроєкти", — зазначив Подоляк.

За його словами, Верховна Рада виконує свою роботу — "не без проблем, але загалом ефективно". Радник голови ОП назвав розмови про дострокові вибори парламенту "суто політтехнологічним прийомом".

"Мажоритарка" чи пропорційна система

Також він прокоментував чутки про можливість повернення до мажоритарної системи на наступних парламентських виборах. Зазначимо, що у 2019 році ухвалили новий виборчий кодекс, який передбачає ліквідацію "мажоритарки" та перехід до пропорційної системи з відкритими списками.

Подоляк запевнив, що Офіс президента не бере участі в дискусії про те, яка система виборів повинна бути.

"Якщо ці розмови вийдуть на більш широкий рівень, тоді в президентській команді зможуть сформулювати свою позицію", — уточнив він.

Нагадаємо, що під час пресконференції 26 листопада Володимир Зеленський заявив, що поки не планує розпускати парламент.

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