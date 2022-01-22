В Офісі президента розповіли, що б стало найдієвішою допомогою Україні від партнерів

Зараз важливо зберігати спокій.
Найефективнішою допомогою для України у ситуації ризику подальшої агресії Росії стало б запровадження превентивних санкцій.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, - пише Укрінформ.
“Важливо також, щоб колективний Захід і надалі зберігав тверду та єдину позицію у протидії агресивним намірам РФ”, - зауважив Сибіга.
Він додав, що потрібно бути готовим до будь-якого розвитку подій.
“Сьогодні ми маємо міцну армію, консолідовану міжнародну підтримку, реалістично оцінюємо наявні виклики та робимо все необхідне, щоб протистояти їм. Президент України й українська влада роблять усе можливе, щоб з використанням політико-дипломатичних методів запобігти найгіршому сценарію розвитку ситуації”, - зазначив заступник керівника ОП.
За його словами, зараз важливо зберігати спокій, адже однією з цілей нинішньої ескалації інформаційної та гібридної війни є дестабілізація ситуації та створення хаосу в Україні.
Сибіга підкреслив, що з боку західних партнерів є повне розуміння, що нинішня ситуація довкола України – це проблема не лише безпеки нашої держави, але і Європи загалом.
“І головне - вже сьогодні маємо конкретну підтримку і допомогу європейських країн та США, зокрема в безпековій сфері”, - резюмував заступник керівника ОП.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти російських підприємств.
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