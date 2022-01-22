В Офісі президента розповіли, що б стало найдієвішою допомогою Україні від партнерів

В Офісі президента розповіли, що б стало найдієвішою допомогою Україні від партнерів

Зараз важливо зберігати спокій.

Найефективнішою допомогою для України у ситуації ризику подальшої агресії Росії стало б запровадження превентивних санкцій.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, - пише Укрінформ.

“Важливо також, щоб колективний Захід і надалі зберігав тверду та єдину позицію у протидії агресивним намірам РФ”, - зауважив Сибіга.

Він додав, що потрібно бути готовим до будь-якого розвитку подій.

“Сьогодні ми маємо міцну армію, консолідовану міжнародну підтримку, реалістично оцінюємо наявні виклики та робимо все необхідне, щоб протистояти їм. Президент України й українська влада роблять усе можливе, щоб з використанням політико-дипломатичних методів запобігти найгіршому сценарію розвитку ситуації”, - зазначив заступник керівника ОП.

За його словами, зараз важливо зберігати спокій, адже однією з цілей нинішньої ескалації інформаційної та гібридної війни є дестабілізація ситуації та створення хаосу в Україні.

Сибіга підкреслив, що з боку західних партнерів є повне розуміння, що нинішня ситуація довкола України – це проблема не лише безпеки нашої держави, але і Європи загалом.

“І головне - вже сьогодні маємо конкретну підтримку і допомогу європейських країн та США, зокрема в безпековій сфері”, - резюмував заступник керівника ОП.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти російських підприємств.

Читайте також:

Міністерство фінансів США наклало санкції на чотирьох українських громадян | Новини світу