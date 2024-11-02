В Офісі президента вважають, що Зеленський зможе схилити Трампа на свій бік – Washington Post

Посадовці Офісу президента сподіваються, що заяви Трампа щодо України хоч і були негативними, але це була, мовляв, лише передвиборча риторика, яка не обов’язково корелюватиметься з його діями на посаді.

Посадовці Офісу президента України Володимира Зеленського "оптимістично налаштовані" щодо можливої перемоги Дональда Трампа на виборах президента у США. Вони вважають, що Зеленський зможе схилити його на свій бік.

Про це пише Washington Post із посиланням на українських посадовців, які говорили на умовах анонімності через "делікатне питання".

Попри те що офіційна позиція Києва полягає в тому, що Україна продовжить співпрацю з будь-яким майбутнім президентом США, "за зачиненими дверима" в уряді Зеленського вбачають перевагу в перемозі Трампа.

На їхню думку, його суперниця-демократка Камала Гарріс збереже статус-кво, коли Білий дім відхиляє українські запити на збільшення військової допомоги та зняття обмежень на використання зброї. Однак цей статус-кво не працює на тлі просування Росії на фронті, вважають українські посадовці.

Посадовці Офісу президента відкидають те, що перемога Трампа буде катастрофічною для Києва і що вони нібито бояться такої можливості. Навпаки, в Офісі Зеленського вважають, що той зможе переконати Трампа, "якщо між ними встановиться особистий зв'язок".

Крім того, за словами посадовця, що працював в уряді Зеленського за президентства Трампа, адміністрація українського президента більше пов'язана саме з республіканцем.

Сам же Зеленський, мовляв, "завжди бачив схожість між собою та Трампом", адже обидва прийшли до влади з нетиповим минулим: Зеленський зі світу шоубізнесу, а Трамп – зі світу бізнесу. Саме це начебто має допомогти побудувати між ними хороші стосунки.

"Український президент і його команда "люблять прості рішення", "а Трамп – людина простих рішень", – сказав чиновник.

Два інших посадовці вважають, що заяви Трампа щодо України хоч і були негативними, але це була, мовляв, лише "передвиборча риторика", яка "не обов’язково корелюватиметься з його діями на посаді".

Однак деякі українські посадовці все ж визнали, що за Трампа можливі негативні наслідки для України. Вони занепокоєні тим, що той може наполягати на тому, щоб Україна пішла на територіальні поступки Росії.

Вибори президента США

Кандидати від республіканців Дональд Трамп і демократів Камала Гарріс є головними суперниками на президентських виборах у США, що відбудуться у вівторок, 5 листопада.

Нагадаємо, кандидати у президенти Сполучених Штатів Камала Гарріс та Дональд Трамп майже зрівнялися за рейтингом підтримки у штаті Пенсильванії, який є одним з найголовніших у передвиборчій гонці.

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