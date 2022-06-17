В Офісі президента заперечили, що лідери країн ЄС схиляли Україну сісти за стіл перемовин з РФ

В Офісі президента заперечили, що лідери країн ЄС схиляли Україну сісти за стіл перемовин з РФ

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц та прем’єр Італії Маріо Драґі нібито, за даними авторитетного німецького видання, під час зустрічі із Володимиром Зеленським спонукали його до перемовин з Росією. Спікер українського лідера спростував це, запевнивши, що інформація не відповідає дійсності.

Україна сама вирішуватиме, коли проводити переговори з країною-агресоркою, яка напала на нашу державу.

Про це речник президента України Сергій Нікіфоров в коментарі "24 каналу".

"Вони (іноземні політики – ред) ні до чого нас не схиляли. Навіть навпаки – казали про те, що Україна може вести переговори тоді, коли сама вважатиме за потрібне. І вони зацікавлені в тому, щоб Україна у цих переговорах перебувала у найбільш вигідній для себе позиції", – сказав спікер Зеленського.

Речник президента України додав, що на підтвердження цього політики готові продовжувати надавати Києву економічну, політичну, військову та оборонну підтримку.

Нагадаємо, Макрон пояснив, навіщо їздив до Путіна і чому продовжує з ним говорити.

Раніше ми писали про підсумки візиту лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії.

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