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В Офісі президента заперечили, що лідери країн ЄС схиляли Україну сісти за стіл перемовин з РФ

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В Офісі президента заперечили, що лідери країн ЄС схиляли Україну сісти за стіл перемовин з РФ

Фото: Офіс президента України

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц та прем’єр Італії Маріо Драґі нібито, за даними авторитетного німецького видання, під час зустрічі із Володимиром Зеленським спонукали його до перемовин з Росією. Спікер українського лідера спростував це, запевнивши, що інформація не відповідає дійсності.

Україна сама вирішуватиме, коли проводити переговори з країною-агресоркою, яка напала на нашу державу.

Про це речник президента України Сергій Нікіфоров в коментарі "24 каналу". 

"Вони (іноземні політики – ред) ні до чого нас не схиляли. Навіть навпаки – казали про те, що Україна може вести переговори тоді, коли сама вважатиме за потрібне. І вони зацікавлені в тому, щоб Україна у цих переговорах перебувала у найбільш вигідній для себе позиції", – сказав спікер Зеленського.

Речник президента України додав, що на підтвердження цього політики готові продовжувати надавати Києву економічну, політичну, військову та оборонну підтримку.

Нагадаємо, Макрон пояснив, навіщо їздив до Путіна і чому продовжує з ним говорити.

Раніше ми писали про підсумки візиту лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії.

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