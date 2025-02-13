В Офісі президента заперечують зустріч з росіянами в Мюнхені

Жодних передумов для розмови з представниками держави-агресорки в української сторони немає.

На Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 14 лютого, не передбачено зустрічі з представниками Російської Федерації.

Про це повідомили ТСН.ua в Офісі президента України.

“Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього та тривалого миру. І лише узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами”, – йдеться в коментарі.

Також читайте У Кремлі зробили заяву про участь України у мирних переговорах

В ОП запевняють, що жодних передумов для розмови з представниками держави-агресорки в української сторони немає.

“За порожнім столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається”, – кажуть в Офісі президента.

Нагадаємо, на брифінгу в Білому домі президент США Дональд Трамп повідомив, що в Мюнхені можливі зустрічі з представниками Російської Федерації.

Читайте також: