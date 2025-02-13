В Офісі президента заперечують зустріч з росіянами в Мюнхені

Жодних передумов для розмови з представниками держави-агресорки в української сторони немає.
На Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 14 лютого, не передбачено зустрічі з представниками Російської Федерації.
Про це повідомили ТСН.ua в Офісі президента України.
“Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього та тривалого миру. І лише узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами”, – йдеться в коментарі.
В ОП запевняють, що жодних передумов для розмови з представниками держави-агресорки в української сторони немає.
“За порожнім столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається”, – кажуть в Офісі президента.
Нагадаємо, на брифінгу в Білому домі президент США Дональд Трамп повідомив, що в Мюнхені можливі зустрічі з представниками Російської Федерації.
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