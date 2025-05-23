В Офісі президента відреагували на чергові погрози Росії: одне й те саме

Голова ОП Андрій Єрмак / © Getty Images

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В Офісі президента України відреагували на чергові погрози Росії. Там зазначили, що жодна заява Кремля не передбачає припинення вогню і закінчення війни.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

«Дуже багато гучних слів від представників рф останнім часом щодо їхніх намірів, жоден з яких не передбачає припинення вогню і завершення війни. Російські погрози вже як стара платівка — тріщить, але грає одне й те саме. І якість відповідна — нудна та якась радянська. Не більше», — зазначив Єрмак.

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Останні заяви Росії

Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров знову заговорив про «нелегітимність» президента України Володимира Зеленського на тлі переговорів, що відбулися у Стамбулі.

Згодом депутат Держдуми РФ заявив, що розв’язанням цілей війни буде створення «союзної держави», до якої начебто має увійти Україна.

Водночас український керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на це. Він нагадав, що російський диктатор Володимир Путін вперше висловив ідею «єдіной страни» у складі Росії, Білорусі та України ще 2001 року під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком і тодішнім українським президентом Леонідом Кучмою у Вітебську. Однак Україна одразу ж відхилила цю пропозицію.

Депутат Держдуми Віктор Соболєв також розповів про бажання Росії створити буферну зону, яка охоплювала б прикордонні території України, включно з тими, які агресорка РФ вважає своїми. Загалом йдеться про шість областей.

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Раніше ми писали, що 20 травня російський диктатор Володимир Путін провів нараду з представниками окупаційної адміністрації Курської області. Під час обговорення прозвучали ідеї щодо окупації Сум і створення так званої «буферної зони» в Сумській області. В. о. губернатора Олександр Хінштейн заявив, що ця територія йому «не чужа», оскільки його дід походить із Сумщини.

Голова Глушківського району Павло Золотарьов відкрито висловив думку про необхідність захоплення «як мінімум Сум», посилаючись на те, що жителі його району не хочуть «жити, як на півострові».

Крім того, під час переговорів у Стамбулі російські делегати погрожували окупувати Харківську та Сумську області.