В Офісі президента звільнено радників і помічників Єрмака

Колишній керівник офісу президента України Андрій Єрмак / © Getty Images

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Після відставки керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з посад були звільнені всі його радники та помічники. Наразі невідомо, чи їх повністю звільнили з ОП, чи вони продовжать працювати в офісі.

Про це повідомили «Українські Новини» з посиланням на офіційну відповідь від ОП на запит.

Видання стверджує, що зокрема з посади радника керівника Офісу президента України було звільнено члена наглядової ради «Укрзалізниці» Сергія Лещенка.

Реклама

«У зв’язку зі звільненням Керівника Офісу Президента України особи, які перебували на посадах помічників та радників (штатних і поза штатом) Керівника Офісу Президента України, звільнені з займаних посад», — йдеться у відповіді ОПУ на запит.

Відповідь ОП на журналістський запит / © Українські новини

Зауважимо, що там не надали перелік звільнених людей. Згідно з попередніми публічними заявами офсу, відомо, що станом на грудень 2024 року у Єрмака було дев’ять радників: штатні — Олександр Бевз, Лілія Пашинна, Вікторія Романова, Тетяна Гайдученко; позаштатні — Сергій Лещенко, Дарія Зарівна, Михайло Подоляк, Еліна Ельянова, Олександр Роднянський.

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив Єрмака з посади керівника ОП. Це сталося після того, як НАБУ провело обшуки у помешканні останнього.

14 грудня Зеленський заявив, що провів консультації з усіма кандидатами на посаду нового очільника Офісу президента. За словами глави держави, ніхто з претендентів не відмовився очолити ОП і всі готові «підставити плече». Проте президент ще не ухвалив остаточного рішення через низку технічних питань.