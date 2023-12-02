В Офісі президента повідомили, чи загрожує блокада кордону постачанню зброї

Блокування кордонів з Польщею не впливає на постачання озброєння для української армії. Такі вантажі не блокуються польськими страйкарями.

Про це в інтерв'ю "24 Каналу" розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Це все (постачання зброї - Ред.) йде у межах абсолютно чіткої стратегії Польщі щодо військової допомоги Україні. Це не блокується, блокуються інші вантажі – комерційні. Це погана ситуація, але все, що стосується військової допомоги – йде у межах домовленостей з партнерами через територію Польщі. Тому тут треба спокійно до цього ставитися", - наголошує представник ОП.

Блокування кордонів із Польщею Подоляк називає "відголосом достатньо запеклої політичної боротьби на парламентських виборах" у сусідній країні. За словами Подоляка, потрібно дочекатись формування коаліційного уряду, "де ключовою персоною - прем'єром - стане, наскільки ми розуміємо, Дональд Туск"

"Сьогодні тимчасовий уряд Матеуша Моравецького не активно працює по деблокаді й, напевно, вже не працюватиме активно. Тому ще певні тиждень – два треба дочекатись, коли будуть відповідні рішення", - висловився радник очільника Офісу президента.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав польських страйкарів, які через блокування кордону хочуть скасування "транспортного безвізу". З його слів, стара дозвільна система на вантажні перевезення, яка діяла до літа 2022-го, "добре працювала".

Тим часом лідер польської опозиції Дональд Туск, який може стати прем’єром Польщі, звинуватив нинішній уряд “в бездіяльності, яку не можна пробачити” через блокування українського кордону.

Нагадаємо, 27 листопада президент Польщі Анджей Дуда призначив Матеуша Моравецького прем’єром і прийняв присягу у нового уряду. Тепер Моравецький матиме два тижні на те, щоб отримати у Сеймі вотум довіри для нового уряду.

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