В охопленому протестами Казахстані запровадять регулювання цін на газ, бензин та дизель

В охопленому протестами Казахстані запровадять регулювання цін на газ, бензин та дизель

У регіонах Казахстану також запровадять цінове регулювання на соціально значущі продовольчі товари.

Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв оголосив про запровадження державного регулювання цін на скраплений газ, бензин та дизель терміном на 180 календарних днів.

Відповідне доручення він надав під час наради з питань соціально-економічної ситуації в країні, йдеться на сайті голови держави.

Зазначається, що казахстанський лідер також анонсував запровадження цінового регулювання щодо соціально значущих продовольчих товарів. Відповідні рішення ухвалюватимуться місцевою владою залежно від соціально-економічної ситуації в її регіоні.

Окрім того, Токаєв доручив розглянути необхідність запровадження мораторію на підвищення комунальних тарифів для населення терміном 180 днів і питання субсидування орендної плати за вторинним житлом для соціально вразливих верств населення.

Серед інших рішень президента Казахстану також:

початок розробки закону "Про банкрутство фізичних осіб";

створення громадського фонду "Народу Казахстану" для вирішення проблем охорони здоров'я та дітей, який фінансуватиметься за рахунок приватних та державних джерел.

Нагадаємо, що 5 січня Токаєв схвалив відставку уряду країни на тлі масових протестів через ціну на газ. Обов'язки прем'єр-міністра тимчасово виконуватиме Аліхан Смаїлов, перший заступник очільника уряду. Водночас інші високопосадовці "продовжать виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу уряду".

Раніше президент оголосив в Алмати та Мангістауській області надзвичайний стан і запровадив комендантську годину від 23:00 до 07:00.

Три дні поспіль у Казахстані продовжувалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися сутички протестувальників з правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

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